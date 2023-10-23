Компания Ford прекратила продажи кроссовера Explorer в самой экономичной версии: известны причины такого решения

Довольно необычное решение было принято североамериканским брендом Форд на днях. В то время, когда практически все автопроизводители развивают направление электрифицированных моделей, он отказывается от гибридных версий ряда автомобилей.
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