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Компания Ford прекратила продажи кроссовера Explorer в самой экономичной версии: известны причины такого решения

Компания Ford прекратила продажи кроссовера Explorer в самой экономичной версии: известны причины такого решения

Довольно необычное решение было принято североамериканским брендом Форд на днях. В то время, когда практически все автопроизводители развивают направление электрифицированных моделей, он отказывается от гибридных версий ряда автомобилей.

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