В Краснодаре хирург, пришивший ребенку лицо, продолжит работать в Кубанском мединституте

В Краснодаре хирург, пришивший ребенку лицо, продолжит работать в Кубанском мединститутеВ Краснодаре пластический хирург, которого якобы просили уволиться после проведения сложной операции на лице ребенка, продолжит работать в Кубанском мединституте.