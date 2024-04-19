В Краснодаре хирург, пришивший ребенку лицо, продолжит работать в Кубанском мединституте

В Краснодаре хирург, пришивший ребенку лицо, продолжит работать в Кубанском мединститутеВ Краснодаре пластический хирург, которого якобы просили уволиться после проведения сложной операции на лице ребенка, продолжит работать в Кубанском мединституте.
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