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Киев выпустили по ДНР более десяти боеприпасов 26 апреля, есть раненые

Киев выпустили по ДНР более десяти боеприпасов 26 апреля, есть раненые

Более десяти боеприпасов выпустили вооруженные формирования Украины (ВФУ) по ДНР 25 апреля, 26 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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