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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Младший брат Хохлачева Тимофей перешел в клуб ECHL «Рапид-Сити Раш». У 24-летнего форварда 3 очка в 31 матче в ВХЛ в прошлом сезоне

Форвард Тимофей Хохлачев стал игроком клуба ECHL «Рапид-Сити Раш». Контракт заключен на один год. В прошлом сезоне 24-летний Хохлачев (193 см, 102 кг) выступал за ЦСК ВВС в Olimpbet ВХЛ – 31 матч и 3 (1+2) очка.

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