Материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на 7,3%

Стало известно, сколько составит сумма материнского капитала после индексации в феврале 2025 годаСогласно проекту закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, с 1 февраля 2025 года будет проиндексирована сумма маткапитала на 7,3%.