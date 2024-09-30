Материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на 7,3%

Стало известно, сколько составит сумма материнского капитала после индексации в феврале 2025 годаСогласно проекту закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, с 1 февраля 2025 года будет проиндексирована сумма маткапитала на 7,3%.
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