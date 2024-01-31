Владимир Путин заявил, что Россия проходит сложный этап

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. На встрече со своими доверенными лицами на выборах кандидат в президенты Владимир Путин выразил благодарность за их поддержку в столь важном и сложном этапе развития страны.
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