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«Мог всё угробить». Куда делся бывший министр обороны Сердюков который мог нанести урон армии

«Мог всё угробить». Куда делся бывший министр обороны Сердюков который мог нанести урон армии

Имя этого чиновника… Ну, кто его не знает! Особенно после памятных событий прошлого года. Анатолий Эдуардович Сердюков – фигура, скажем так, неоднозначная.

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