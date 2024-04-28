Подмосковный нарколог объяснил опасность шашлыка с алкоголем

Сочетание жареного мяса с алкоголем дает двойную нагрузку на организм. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, развеяв миф про «шашлычок под коньячок».
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