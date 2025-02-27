Совфед одобрил закон о выплатах на жилье сотрудникам ФСИН, ФССП и таможни

Сотрудники ФСИН, ФССП, пожарной службы и таможни, которых уволили со службы без права на пенсию по независящим от них обстоятельствам, будут иметь право на единовременную выплату для приобретения жилья Совет Федерации на своем очередном заседании одобрил закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), таможни и Государственной противопожарной службы.