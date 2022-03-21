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Андрей Шевченко: «Когда взорвалась Чернобыльская АЭС, режим СССР хранил все в тайне, но мой отец знал как военный. Он принес домой прибор для измерения радиации»

Андрей Шевченко вспомнил об аварии на Чернобыльской АЭС. Шевченко родился в селе Дворковщина в Киевской области.

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