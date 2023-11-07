Подмосковье вышло в финал всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества»

Финал всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» состоится 7 декабря в Москве. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Производительность труда», куратором которого является первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.
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