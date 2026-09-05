Водителя осудят за ДТП с двумя погибшими под Шацком

Трагедия случилась 21 января 2026 года на трассе М-5. Минивэн «TOYOTA» под управлением 41-летнего иностранца выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд «SITRAK» с полуприцепом.
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