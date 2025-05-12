В подвалах суда латиноамериканской страны обнаружены десятки коробок с нацистскими архивами

Верховный суд Аргентины обнаружил в своих архивах документацию, связанную с нацистским режимом Третьего рейха, в том числе пропагандистские материалы, которые использовались для распространения национал-социалистической идеологии Адольфа Гитлера в этой южноамериканской стране, сообщил Associated Press в воскресенье представитель судебного органа .
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