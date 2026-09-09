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Батраков о реакции жены на переход в «Галатасарай»: «Она сказала: «Малыш, я за тебя безумно рада». Сейчас Ира тоже самый важный человек в моей жизни, безумно ей благодарен»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков рассказал, как его супруга Ирина Подшибякина отреагировала на новости о его переходе в « Галатасарай ».

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