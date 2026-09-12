Губернатор Ямала сообщил о сохранении угрозы атак беспилотников после инцидента в Новом Уренгое

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл в Салехарде оперативное совещание с представителями силового блока, посвящённое анализу недавнего происшествия с беспилотным летательным аппаратом в Новом Уренгое.
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