Грустному принцу Уильяму пришлось принести извинения за Кейт Миддлтон

Младший сын короля неожиданно появился на церемонии. Принц Уильям прибыл на церемонию не в лучшем настроении LEGION-MEDIAПринц Уильям удивил и обрадовал гостей очередной ежегодной церемонии BAFTA – наград Британской академии кино и телевидения, появившись в лондонском Royal Festival Hall, где прошло мероприятие.
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