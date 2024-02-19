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Грустному принцу Уильяму пришлось принести извинения за Кейт Миддлтон

Грустному принцу Уильяму пришлось принести извинения за Кейт Миддлтон

Младший сын короля неожиданно появился на церемонии. Принц Уильям прибыл на церемонию не в лучшем настроении LEGION-MEDIAПринц Уильям удивил и обрадовал гостей очередной ежегодной церемонии BAFTA – наград Британской академии кино и телевидения, появившись в лондонском Royal Festival Hall, где прошло мероприятие.

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