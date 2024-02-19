Грустному принцу Уильяму пришлось принести извинения за Кейт Миддлтон

Младший сын короля неожиданно появился на церемонии. Принц Уильям прибыл на церемонию не в лучшем настроении LEGION-MEDIAПринц Уильям удивил и обрадовал гостей очередной ежегодной церемонии BAFTA – наград Британской академии кино и телевидения, появившись в лондонском Royal Festival Hall, где прошло мероприятие.