Финская АЭС остановилась из-за поломки

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за поломки турбинной установки. Специалисты выясняют причину аварии и пока не могут сказать, когда работа возобновиться, следует из данных оператора станции Teollisuuden Voima.
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