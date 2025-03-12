Маск назвал встречу делегаций США и Украины в Джидде отличной работой

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск похвалил результаты переговоров американской и украинской делегаций, которые встретились в городе Джидда в Саудовской Аравии.
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