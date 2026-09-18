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«Путин потирает руки»: на Западе обсудили возможный распад Британии

«Путин потирает руки»: на Западе обсудили возможный распад Британии

Посетители YouТube-канала австралийской новостной службы ABC News (Australia) прокомментировали сюжет о соглашении, которое заключили накануне лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, заявившие о своем праве на провозглашение независимости, если на то сложатся условия.

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