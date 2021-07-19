Как бывшая свекровь невестке мужа нашла

5МИНУТКАРазвлеченияКак бывшая свекровь невестке мужа нашла Ольга с мужем не жила, а мучилась. Пьющий, безработный, он ни на одной работе дольше, чем на неделю не задерживался.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaВсё так. Бывает, и из бывшей жизни с помощью хороших людей может сложиться новая.Алевтина ПапинаБыло у женщины два сын от нелюбимого мужа. Муж сгинул, пропал без вести. Всё своё состояние женщина завещала младшему любимому сыну. Старший с семьёй пробивался в жизни сам. В рассвете сил ушёл старший сын к сгинувшему отцу. Старшую невестку с детьми свекровь оставила и забыла. Вот это настоящая свекруха. А не ваш фантастический рассказ.Комментировать
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