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Как бывшая свекровь невестке мужа нашла

Как бывшая свекровь невестке мужа нашла

Ольга с мужем не жила, а мучилась. Пьющий, безработный, он ни на одной работе дольше, чем на неделю не задерживался.

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Vera Dobryagina
Всё так. Бывает, и из бывшей жизни с помощью хороших людей может сложиться новая.
Алевтина Папина
Было у женщины два сын от нелюбимого мужа. Муж сгинул, пропал без вести. Всё своё состояние женщина завещала младшему любимому сыну. Старший с семьёй пробивался в жизни сам. В рассвете сил ушёл старший сын к сгинувшему отцу. Старшую невестку с детьми свекровь оставила и забыла. Вот это настоящая свекруха. А не ваш фантастический рассказ.

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