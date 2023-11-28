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Премьер Орпо: Финляндия готовит очередные ограничения на границе с РФ

Премьер Орпо: Финляндия готовит очередные ограничения на границе с РФ

Финляндия разрабатывает новый поток мер для ограничения движения мигрантов на границе с Россией, сообщил глава правительства Петтери Орпо в ходе пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

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