Премьер Орпо: Финляндия готовит очередные ограничения на границе с РФ

Финляндия разрабатывает новый поток мер для ограничения движения мигрантов на границе с Россией, сообщил глава правительства Петтери Орпо в ходе пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.
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