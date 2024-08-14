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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Докукарекался, подстрекатель!»: Главаря узбекского землячества, оскорбившего бойцов СВО, суд отправил на зону общего режима. Справедливо?

«Докукарекался, подстрекатель!»: Главаря узбекского землячества, оскорбившего бойцов СВО, суд отправил на зону общего режима. Справедливо?

Вспоминать об этой личности крайне неприятно, но в таком справедливом аспекте помянуть её стоит. В декабре прошлого года целому президенту межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усману Баратову* стало категорически скучно, бесстрашно и безнаказанно, да так, что комментируя в Сети ситуацию с повышением цен на яйца, он разместил крайне оскорбительный пост о российских бойцах на СВО.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Мало дали-похоже немало денег отвалил
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7 час.
Сергей Бессонов
&quot;Узбеков очень раздражает и угнетает то, что в России используют слово «русский» вместо «россиянин&quot;  А нас почему-то не раздражает, что узбеки называют себя узбеками, а не &quot;азиатами&quot;, как впрочем и таджики тоже не стесняются называть себя таджиками.
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5 час.
ninikooo Митусова
А почему такое « мягкое наказание»?! Диаспора « побеспокоилась»?!
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5 час.

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