«Докукарекался, подстрекатель!»: Главаря узбекского землячества, оскорбившего бойцов СВО, суд отправил на зону общего режима. Справедливо?

Сергей Бессонов

"Узбеков очень раздражает и угнетает то, что в России используют слово «русский» вместо «россиянин" А нас почему-то не раздражает, что узбеки называют себя узбеками, а не "азиатами", как впрочем и таджики тоже не стесняются называть себя таджиками.