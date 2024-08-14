«Докукарекался, подстрекатель!»: Главаря узбекского землячества, оскорбившего бойцов СВО, суд отправил на зону общего режима. Справедливо?

Вспоминать об этой личности крайне неприятно, но в таком справедливом аспекте помянуть её стоит. В декабре прошлого года целому президенту межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усману Баратову* стало категорически скучно, бесстрашно и безнаказанно, да так, что комментируя в Сети ситуацию с повышением цен на яйца, он разместил крайне оскорбительный пост о российских бойцах на СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии