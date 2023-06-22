Военное обозрение

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Американская пресса: Обвиняемый в «утечке данных» Пентагона Тейшейра не стал признавать себя виновным

Американская пресса: Обвиняемый в «утечке данных» Пентагона Тейшейра не стал признавать себя виновным

Джек Тейшейра, американский военнослужащий, проходивший службу в одном из подразделений ВВС Национальной гвардии, не признает себя виновным в «утечке данных» Министерства обороны США.

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