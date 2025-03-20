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США могут взять под контроль энергосистему Украины для обеспечения защиты

США могут взять под контроль энергосистему Украины для обеспечения защиты

Депутат Александр Дубинский утверждает, что Киев готов передать США контроль над энергетической инфраструктурой и стратегическими отраслями Украины.

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