Молодость по приказу: Вначале чиновники продлевают юность, а потом отодвигают пенсию

Инфантилизм тех, кто принимает ключевые для народа решения, порой вызывает оторопь Игорь Землянский Фото: Михаил Терещенко/ТАСС На днях академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России необходимо поднять молодежный возраст до 40 лет.
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