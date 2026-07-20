Молодость по приказу: Вначале чиновники продлевают юность, а потом отодвигают пенсию

Инфантилизм тех, кто принимает ключевые для народа решения, порой вызывает оторопь Игорь Землянский Фото: Михаил Терещенко/ТАСС На днях академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России необходимо поднять молодежный возраст до 40 лет.