Спектакль «Любовь и голуби» покажут для семей участников СВО 14 марта

14 марта в Иркутском музыкальном театре состоится бесплатный показ спектакля «Любовь и голуби». Он основан на одноименной пьесе выдающегося драматурга Владимира Гуркина, которая мастерски передает тонкости человеческих отношений, семейные ценности и юмор.