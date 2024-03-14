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Иркутск Сегодня

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  • Евгений Благородный
    Мне бы лучше хотя-бы треть этой сумы подогнали на лечение.В Братске 500 тыс...
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Спектакль «Любовь и голуби» покажут для семей участников СВО 14 марта

14 марта в Иркутском музыкальном театре состоится бесплатный показ спектакля «Любовь и голуби». Он основан на одноименной пьесе выдающегося драматурга Владимира Гуркина, которая мастерски передает тонкости человеческих отношений, семейные ценности и юмор.

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