Финансист Мехтиев счел риском для рынка недвижимости ипотеку с низким взносом

Основным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача за последние несколько лет ипотеки с низким первоначальным взносом, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение основателя сервиса "Кредчек" Эльмана Мехтиева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии