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Пятый канал

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«Шатунов тоже должен был прийти»: Пронькин отреагировал на выход Губина в свет

«Шатунов тоже должен был прийти»: Пронькин отреагировал на выход Губина в свет

Певец, танцор и участник группы Hi-Fi Тимофей Пронькин нестандартно отреагировал на появление музыканта Андрея Губина на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».

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