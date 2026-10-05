«Шатунов тоже должен был прийти»: Пронькин отреагировал на выход Губина в свет

Певец, танцор и участник группы Hi-Fi Тимофей Пронькин нестандартно отреагировал на появление музыканта Андрея Губина на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».
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