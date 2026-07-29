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Царьград

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MWM: советские ракеты подошли для сбивания украинских дронов

MWM: советские ракеты подошли для сбивания украинских дронов

Россия находит экономичный способ охоты на украинские дроны.Пока западные военные эксперты ломают голову над тем, как сбивать дешевые беспилотники, не разоряясь на дорогие ракеты, Россия, похоже, нашла простое и прагматичное решение.

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