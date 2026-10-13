Мы договорились никогда не вспоминать тот вечер. Но сегодня он прислал мне ту самую песню

Год назад моя жизнь раскололась на «до» и «после». Тогда, в тот самый вечер, мы с Андреем стояли на пороге выбора: сохранить то, что осталось от нашей семьи, или поддаться разрушению.
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