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1 подписчик

Мы договорились никогда не вспоминать тот вечер. Но сегодня он прислал мне ту самую песню

Мы договорились никогда не вспоминать тот вечер. Но сегодня он прислал мне ту самую песню

Год назад моя жизнь раскололась на «до» и «после». Тогда, в тот самый вечер, мы с Андреем стояли на пороге выбора: сохранить то, что осталось от нашей семьи, или поддаться разрушению.

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