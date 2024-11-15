Графические процессоры с алмазным охлаждением появятся в скором времени

Компания Akash Systems подписала предварительный меморандум с Министерством торговли США о предоставлении 18,2 миллиона долларов прямого финансирования и 50 миллионов долларов в виде федеральных и государственных налоговых льгот в рамках закона CHIPS.
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