Растительными амулетами считаются любые травы, листья, плоды, деревья, корни или цветы. Типичным представителем подобных «волшебных» корешков является растение Адам и Ева (Иван-да-марья), с помощью которого вызывают любовь.
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