Сенатор Шумер заявил о прогрессе по пограничному соглашению для оказания помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате парламента Соединенных Штатов Америки Чак Шумер выступил с заявлением о прогрессе по пограничному соглашению, принятие которого могло бы послужить разблокировке дальнейшего оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.