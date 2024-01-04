Сенатор Шумер заявил о прогрессе по пограничному соглашению для оказания помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате парламента Соединенных Штатов Америки Чак Шумер выступил с заявлением о прогрессе по пограничному соглашению, принятие которого могло бы послужить разблокировке дальнейшего оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.
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