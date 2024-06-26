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Владельцы земли в Барвихе отрицают, что купили ее за символическую цену

Владельцы земли в Барвихе отрицают, что купили ее за символическую цену

В Одинцовском городском суде продолжаются слушания по делу, связанному с иском Генпрокуратуры о изъятии 8 гектаров земли из участка общей площадью 99 гектаров, ранее принадлежавшего санаторию Управления делами президента "Барвиха".

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