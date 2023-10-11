Israel's Benjamin Netanyahu forms wartime unity government with critic Benny Gantz

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former defense minister and Israeli opposition politician Benny Gantz formed an emergency unity government Wednesday to address the ongoing conflict with Palestinian Hamas.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии