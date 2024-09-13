Блогерша в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и была обругана в сети

Блогерша Талия Скейнс в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и была обругана в сети. На соответствующий пост в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание The Sun.