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Блогерша в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и была обругана в сети

Блогерша в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и была обругана в сети

Блогерша Талия Скейнс в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и была обругана в сети. На соответствующий пост в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание The Sun.

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