Затмевает Сочи в бархатный сезон: секретный курорт России покоряет сердца туристов Юлия ЧелкановаНа фоне традиционно популярных курортов России, таких как Сочи и Анапа, на горизонте появляется новая звезда — Куршская коса.
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