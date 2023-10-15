Негатив заразителен: окружайте себя людьми, от которых максимум позитива

Психологический настрой заразителен, особенно при долгом общении. Дело в том, что в мозге есть так называемые зеркальные нейроны, отвечающие за эмпатию и позволяющие нам ставить себя на место другого человека.
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