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На "Матч-ТВ" вырезали важную часть выступления командира "Эспаньолы"

На "Матч-ТВ" вырезали важную часть выступления командира "Эспаньолы"

Командир военного подразделения рассказал, как из них футбольных фанатов делают бойцов.На “Матч-ТВ” вырезали важную часть из выступления в прямом эфире командира военного подразделения "Эспаньола", объединяющего российских футбольных фанатов.

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