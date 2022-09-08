На "Матч-ТВ" вырезали важную часть выступления командира "Эспаньолы"

Командир военного подразделения рассказал, как из них футбольных фанатов делают бойцов.На “Матч-ТВ” вырезали важную часть из выступления в прямом эфире командира военного подразделения "Эспаньола", объединяющего российских футбольных фанатов.
Командир военного подразделения рассказал, как из них футбольных фанатов делают бойцов.На “Матч-ТВ” вырезали важную часть из выступления в прямом эфире командира военного подразделения "Эспаньола", объединяющего российских футбольных фанатов.
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