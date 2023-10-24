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Фото Тейлор Свифт, целующей нового бойфренда-футболиста, обсуждают в сети

Фото Тейлор Свифт, целующей нового бойфренда-футболиста, обсуждают в сети

Тейлор Свифт пришла на матч по американскому футболу, где команда её нового парня Трэвиса Келси Kansas City Chiefs победила Los Angeles Chargers.

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