Вэнс удивился после заявления ведущей о причастности свободы слова к холокосту

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальной сети Х удивился предположению телеведущей во время интервью с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио на телеканале CBS, что свобода слова могла привести к геноциду.
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