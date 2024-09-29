🎊 "Сириус Автодром" отпраздновал 10-летие! 🏁 Вчера в Сириусе отмечали 10 лет с момента основания автодрома.
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🎊 "Сириус Автодром" отпраздновал 10-летие! 🏁 Вчера в Сириусе отмечали 10 лет с момента основания автодрома.