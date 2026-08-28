«Где деньги?»: поляки предъявили Зеленскому счет на 200 миллиардов

Проблемы между Польшей и Украиной не утихают. На этот раз польские политики решили рассказать, сколько ворует руководство киевского режима.
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