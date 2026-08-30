В Ставропольском крае развернули ПВР после ДТП с автобусом

После ночного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого шесть человек погибли и более 30 пострадали, в Железноводске развернут пункт временного размещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МВД предложили ...
- SI Россиянам предост...
- Эксперт заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым