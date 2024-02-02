Рыжий из "Ералаша" рассказал о конфликте с Борисом Грачевским

Александр Лойе, известный по ролям в “Ералаше”, рассказал о конфликте с кинорежиссером Грачевским После 1993 года Александр Лойе, снявшийся в десятках сюжетов «Ералаша», резко пропал из детского киножурнала из-за конфликта с худруком и директором Борисом Грачевским.