Рыжий из "Ералаша" рассказал о конфликте с Борисом Грачевским

Александр Лойе, известный по ролям в “Ералаше”, рассказал о конфликте с кинорежиссером Грачевским После 1993 года Александр Лойе, снявшийся в десятках сюжетов «Ералаша», резко пропал из детского киножурнала из-за конфликта с худруком и директором Борисом Грачевским.
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