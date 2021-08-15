"Первая балерина Кремля". Как сложилась судьба Якова Брежнева после смерти своего брата - генсека? Многие, кто жил в СССР 1960-1970-х годах, положительно оценивают период правления Брежнев, часто называя его "золотым временем в истории СССР".
"Первая балерина Кремля". Как сложилась судьба Якова Брежнева после смерти своего брата - генсека? Многие, кто жил в СССР 1960-1970-х годах, положительно оценивают период правления Брежнев, часто называя его "золотым временем в истории СССР".
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