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"Первая балерина Кремля". Как сложилась судьба Якова Брежнева после смерти своего брата - генсека?

"Первая балерина Кремля". Как сложилась судьба Якова Брежнева после смерти своего брата - генсека? Многие, кто жил в СССР 1960-1970-х годах, положительно оценивают период правления Брежнев, часто называя его "золотым временем в истории СССР".

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