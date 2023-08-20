Военное обозрение

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Уничтожение с подтверждением: применение БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» с БПЛА-носителей «Орион» позволит демонстративно уничтожать украинские ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS

Уничтожение с подтверждением: применение БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» с БПЛА-носителей «Орион» позволит демонстративно уничтожать украинские ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS

БПЛА «Орион» и БПЛА «Ланцет-3» Приоритеты информационной войны В ходе проведения Российский специальной военной операции (СВО) на Украине Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) осуществляют поражение широкой номенклатуры вооружений и военной техники (ВиВТ), использующихся вооружёнными силами Украины (ВСУ).

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