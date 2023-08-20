Уничтожение с подтверждением: применение БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» с БПЛА-носителей «Орион» позволит демонстративно уничтожать украинские ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS

БПЛА «Орион» и БПЛА «Ланцет-3» Приоритеты информационной войны В ходе проведения Российский специальной военной операции (СВО) на Украине Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) осуществляют поражение широкой номенклатуры вооружений и военной техники (ВиВТ), использующихся вооружёнными силами Украины (ВСУ).
Популярные статьи
- Минобороны подтвердило нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по местам базирования безэкипажных катеров ВМСУ
- Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию
- Истребитель ВКС РФ пресек попытку норвежского самолета приблизиться к российской госгранице
Свежие комментарии