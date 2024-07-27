Путешествие по России в бархатный сезон: вот самые популярные города

Лето подходит к концу, но это не значит, что пора забыть о путешествиях. Бархатный сезон – идеальное время для комфортного отдыха, когда солнце уже не так палит, а цены на билеты и проживание становятся более доступными.
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