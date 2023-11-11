Милохин наконец-то извинился… пока перед Первым каналом: «Я не со злости, напишите мне»

Тиктокер находится в Дубае и, похоже, понимает, что его ждут большие проблемы.Даня Милохин дал интервью бывшей возлюбленное Евгении Медведевой, которая задала ему вопросы о будущем, о прошлом и о том, жалеет ли он о чем-то.