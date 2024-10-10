Алаудинов заявил, что украинский фронт «посыпался»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинский фронт «посыпался» на нескольких участках.
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