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Политика как она есть

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Алаудинов заявил, что украинский фронт «посыпался»

Алаудинов заявил, что украинский фронт «посыпался»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинский фронт «посыпался» на нескольких участках.

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